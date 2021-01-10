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Первый звоночек: эксперт назвал доступный способ избавиться от телефонной рекламы

Анна Берестовая
05:27 10.01.2021
На сегодня существует один надежный технический способ борьбы с рекламой на смартфоне.
Первый звоночек: эксперт назвал доступный способ избавиться от телефонной рекламы
© Фото: Jan Tepass httpimagebroker.com#search Globallookpress

В настоящее время самым эффективным способом противостояния навязчивой рекламе, поступающей на сотовый телефон, является блокировка номеров. Об этом рассказал эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с радио Sputnik.

Специалист назвал «черный список» единственной технической возможностью борьбы с рекламой. Также сегодня существуют зачатки юридического метода избавления от рекламы, который пока находится в разработке. В Госдуме находятся на рассмотрении поправки, которые позволят оформить отказ от получения телефонной рекламы. Однако, как указал Вехов, пока это лишь проект.

Ранее в соответствии с результатами социального опроса граждан РФ, телефонная реклама в виде звонков была признана самой раздражающей из всех. Наиболее лояльное отношение россияне продемонстрировали к наружной, поисковой рекламе и рекламе в печатных медиа.

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