В Индонезии найдены фрагменты тел пассажиров разбившегося самолета
Также были обнаружены некоторые обломки якобы упавшего лайнера.
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Спасатели обнаружили фрагменты тел пассажиров, которые находились на борту Boeing 737-524, потерпевшего крушение в Яванском море.
«Предположительно, останки тел были доставлены на берег и отправлены в морг, где их сравнят с ДНК, взятыми ранее у родственников», - заявил представитель полиции Индонезии Умар Шахаб.
По его словам, также обнаружены некоторые обломки якобы упавшего лайнера, передает ТАСС.
На место авиакатастрофы ВМС республики направит 10 кораблей и около 40 водолазов для проведения обследования.
Авиакатастрофа произошла днем 9 января. На борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа.