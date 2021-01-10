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В Индонезии найдены фрагменты тел пассажиров разбившегося самолета

Светлана Головина
05:17 10.01.2021
Также были обнаружены некоторые обломки якобы упавшего лайнера.
В Индонезии найдены фрагменты тел пассажиров разбившегося самолета
© Фото: Agung Kuncahya B. XinHua Globallookpress

Спасатели обнаружили фрагменты тел пассажиров, которые находились на борту Boeing 737-524, потерпевшего крушение в Яванском море.

«Предположительно, останки тел были доставлены на берег и отправлены в морг, где их сравнят с ДНК, взятыми ранее у родственников», - заявил представитель полиции Индонезии Умар Шахаб.

По его словам, также обнаружены некоторые обломки якобы упавшего лайнера, передает ТАСС. 

На место авиакатастрофы ВМС республики направит 10 кораблей и около 40 водолазов для проведения обследования.

Авиакатастрофа произошла днем 9 января. На борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа.

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