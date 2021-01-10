В стране и мире В Индонезии найдены фрагменты тел пассажиров разбившегося самолета Светлана Головина Также были обнаружены некоторые обломки якобы упавшего лайнера. © Фото: Agung Kuncahya B. XinHua Globallookpress Спасатели обнаружили фрагменты тел пассажиров, которые находились на борту Boeing 737-524, потерпевшего крушение в Яванском море. «Предположительно, останки тел были доставлены на берег и отправлены в морг, где их сравнят с ДНК, взятыми ранее у родственников», - заявил представитель полиции Индонезии Умар Шахаб. По его словам, также обнаружены некоторые обломки якобы упавшего лайнера, передает ТАСС. На место авиакатастрофы ВМС республики направит 10 кораблей и около 40 водолазов для проведения обследования. Авиакатастрофа произошла днем 9 января. На борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика