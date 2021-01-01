Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России вступил в силу закон об удаленной работе

Роман Захаров
00:51 01.01.2021
Согласно нововведению, работодатель получает право переводить сотрудников на удаленку при чрезвычайной ситуации без их согласия.
В России вступил в силу закон об удаленной работе
© Фото: pixabay

В России с 1 января 2021 года вступает в силу закон об удаленной работе и возможности совмещать дистанционный формат с офисом. Документом вводятся три ключевых понятия: дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа, комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Согласно нововведению, работодатель получает право переводить сотрудников на удаленку при чрезвычайной ситуации без их согласия, но будет при этом обязан обеспечить их всем необходимым оборудованием или возместить траты на него. Также на работодателя возлагается обязанность провести дистанционному сотруднику инструктаж по предоставленному оборудованию, однако иные обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.

Стоит отметить, что перевод на удаленную работу не является основанием для снижения зарплаты. Также документом предусматривается оплата командировок дистанционным работникам.

Уволить удаленного сотрудника можно будет, если он не выходит на связь в течение двух рабочих дней, не имея на то уважительной причины. При этом право дистанционных работников быть офлайн - сохраняется, а его нарушение будет расценено в качестве сверхурочной работы.

Если дистанционный работник заболеет, то он сможет отправлять работодателю номер электронного листка нетрудоспособности. При заключении трудового договора можно будет вносить данные о найме в бумажную трудовую по желанию сотрудника. Обмен документом будет возможен, в том числе, по почте.

Заключать и расторгать договор, а также подписывать соглашения о материальной ответственности работников будут с помощью электронной подписи. Формат подтверждения подлинности других документов будет предметом договоренности сторон.

Кроме того, с 1 января 2021 года вводится ответственность за нарушение работодателями порядка и срока предоставления в Пенсионный фонд информации о трудовой деятельности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.