В Bloomberg назвали основания доверять российской вакцине от COVID-19

Журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели озвучил несколько причин, которые могут служить основой для доверия к разработанной в центре Гамалеи совместно с Минобороны РФ вакцине от коронавируса «Спутник V».

Он подчеркнул, что препарат успешно прошел все необходимые клинические испытания третьей фазы. На каждой ступени тестирования исследования показывали более 90% эффективности вакцины. Также важно, по мнению Фазели, что в ходе испытаний не было зарегистрировано ни одного случая тяжелого протекания COVID-19.

Журналист подметил, что российское средство входит в топ-5 препаратов по числу доз, производство которых предполагается контрактами с иностранными государствами. Он также позитивно оценил сотрудничество российских ученых с англо-шведской компанией AstraZeneca, направленное на создание комбинированной вакцины.

Ранее журналист The New York Times Эндрю Крамер прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Корреспондент указал, что убедился в безопасности средства и отметил его доступность.