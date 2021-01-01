Новые санитарные правила для магазинов вступили в силу в России

Новые санитарно-эпидемиологические требования для магазинов и рынков вступают в силу в пятницу, 1 января. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, сотрудники, которые обеспечивают хранение, перевозку и реализацию продуктов, должны проходить обязательные периодические медосмотры. Персонал, выполняющий уборку помещений, и подсобные рабочие не должны привлекаться к подготовке пищевой продукции к продаже.

Сами магазины должны быть оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Проектирование канализации должно исключать риск загрязнения пищевой продукции. Пищевые продукты не могут соприкасаться с поверхностями трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения, приборов отопления, а хлеб также со стенами и полом.

С 1 января будет запрещено взвешивать продукты без упаковки, и продавать яйца в отделах вместе с неупакованной производителем продукцией, готовой к употреблению.

Запрещено продавать продукты без товаросопроводительных документов, деформированные консервы, позеленевший картофель, утиные и гусиные яйца, продукты домашнего приготовления, бахчевые культуры частями и с надрезами.

Документ содержит и другие правила, связанные с реализацией пищевой продукции. Постановление будет действовать до 1 января 2027 года.