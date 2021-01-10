В стране и мире В Раде предположили, что Зеленский привился российской вакциной Светлана Головина По словам парламентария, на данный момент российская вакцина от COVID-19 одна из самых эффективных. © Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский якобы привился от коронавируса российской вакциной. «Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной», — сказал он в эфире телеканала NewsOne. По словам Кивы, на данный момент российская вакцина от COVID-19 - одна из самых эффективных. При этом, каким конкретно привился президент из трех российских препаратов, парламентарий не назвал. На данный момент на Украине введены строгие ограничительные меры против коронавируса до 24 января. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика