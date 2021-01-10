Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Болтон заверил, что Трамп не подаст в отставку

Анна Берестовая
04:17 10.01.2021
Бывший советник также подметил, что Трампу стоило бы это сделать.
Болтон заверил, что Трамп не подаст в отставку
© Фото: Shawn Thew Keystone Press Agency Globallookpress

Экс-советник действующего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон полагает, что главе государства стоит подать в отставку. Однако при этом политик полностью уверен, что подобного развития событий не случится.

«Шансы на то, что это произойдет, абсолютно нулевые», - указал он в эфире CNN.

Болтон также отметил, что 25-я поправка, с опорой на которую Трампа хотят сместить с должности раньше времени, никак не применима в актуальном случае. По его словам, поправка предполагает, что американский лидер будет неспособен управлять страной, чего в случае с Трампом не наблюдается. Причиной обращения к этой поправке может стать, к примеру, болезнь президента.

Ранее избранный голосованием 2020 года президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не планирует требовать досрочного ухода Трампа с поста. Байден указал, что присоединяться к требованиям сместить президента у него «нет желания».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:17 В стране и мире
Болтон заверил, что Трамп не подаст в отставку
03:00 Армия
Видео
В Сирии российские военные медики провели осмотр школьников
01:32 В стране и мире
В США испугались масштабной вспышки COVID-19 после протестов
00:18 В стране и мире
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от соцсетей из-за «ненависти в интернете»
23:35 В стране и мире
В Новгородской области в интернате для инвалидов выявили вспышку коронавируса
Популярное
Популярное
Видео
Twitter навсегда заморозил аккаунт Трампа
Отряд кораблей Балтийского флота РФ зашел в сирийский порт Тартус
Ученые предложили сократить минуту до 59 секунд
Видео
«Где земля храбрецов, где свободных страна»: к каким последствиям привели беспорядки в Капитолии
СМИ установили личность «викинга», ведущего вперед «штурмовиков» Капитолия
Стало известно, как древним людям удалось превратить диких волков в собак
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.