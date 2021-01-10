Болтон заверил, что Трамп не подаст в отставку

Экс-советник действующего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон полагает, что главе государства стоит подать в отставку. Однако при этом политик полностью уверен, что подобного развития событий не случится.

«Шансы на то, что это произойдет, абсолютно нулевые», - указал он в эфире CNN.

Болтон также отметил, что 25-я поправка, с опорой на которую Трампа хотят сместить с должности раньше времени, никак не применима в актуальном случае. По его словам, поправка предполагает, что американский лидер будет неспособен управлять страной, чего в случае с Трампом не наблюдается. Причиной обращения к этой поправке может стать, к примеру, болезнь президента.

Ранее избранный голосованием 2020 года президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не планирует требовать досрочного ухода Трампа с поста. Байден указал, что присоединяться к требованиям сместить президента у него «нет желания».