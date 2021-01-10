Эксперт раскрыл специфику секретных кодов на смартфонах

Директор Института информационных технологий Университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал о важности секретных кодов на смартфонах.

По его словам, данная комбинация зачастую используется как сервисный код, поскольку чаще всего ее используют в сервисных центрах для быстрого доступа к необходимой для ремонта информации.

В частности, к такой информации относится отображение IMEI (серийного номера, - прим. ред), версия прошивки, модель устройства, проверка динамика, вибрации, микрофона, камеры, Bluetooth, заливка экрана одним цветом, проверка сенсора, подсветки и прочее.

По словам Косарева, при помощи сервисных кодов можно узнать подробные характеристики смартфона или протестировать его отдельные элементы.

Отмечается, что большинство производителей разрабатывают собственные коды для своих гаджетов.

Эксперт добавил, что при вводе секретных кодов необходимо понимать, что некоторые из них могут привести к полному сбросу всех настроек или иным нежелательным последствиям, пишет агентство «Прайм».