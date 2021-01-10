Вице-президент США Пенс посетит инаугурацию Байдена

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс принял решение посетить мероприятие по передаче властных полномочий новому президенту страны Джо Байдену. Событие состоится 20 января. Соответствующую информацию сообщает телеканал NBC.

Сам Байден ранее отдельно пригласил Пенса на свою инаугурацию, указав, что будет рад его там увидеть. При этом кандидат от демократической партии подчеркнул, что не испытывает подобных чувств по отношению к приходу Трампа.

Ранее действующий американский лидер Дональд Трамп обозначил, что не намерен посещать инаугурацию своего соперника в президентской гонке. Байден отметил, что «это хорошо» в ответ на данное заявление.