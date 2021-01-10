Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Великобритания профинансирует вакцинацию для развивающихся стран на миллиард долларов

Светлана Головина
03:39 10.01.2021
По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, решение принято с целью решения глобальной проблемы.
Великобритания профинансирует вакцинацию для развивающихся стран на миллиард долларов
© Фото: Patricio Murphy Keystone Press Agency Globallookpress

Для проведения вакцинации от коронавируса в 92 развивающихся странах Великобритания привлекла финансирование в размере миллиарда долларов.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, средства позволят дополнительно профинансировать механизм COVAX AMC.

«Это включает 548 миллионов долларов собственного вклада страны. Такая сумма позволит обеспечить миллиард доз вакцины для 92 развивающихся стран в этом году», - цитирует его ТАСС.

Гутерриш отметил, что данное решение принято с целью решения глобальной проблемы. 

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 3 379 103 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:17 В стране и мире
Болтон заверил, что Трамп не подаст в отставку
03:00 Армия
Видео
В Сирии российские военные медики провели осмотр школьников
01:32 В стране и мире
В США испугались масштабной вспышки COVID-19 после протестов
00:18 В стране и мире
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от соцсетей из-за «ненависти в интернете»
23:35 В стране и мире
В Новгородской области в интернате для инвалидов выявили вспышку коронавируса
Популярное
Популярное
Видео
Twitter навсегда заморозил аккаунт Трампа
Отряд кораблей Балтийского флота РФ зашел в сирийский порт Тартус
Ученые предложили сократить минуту до 59 секунд
Видео
«Где земля храбрецов, где свободных страна»: к каким последствиям привели беспорядки в Капитолии
СМИ установили личность «викинга», ведущего вперед «штурмовиков» Капитолия
Стало известно, как древним людям удалось превратить диких волков в собак
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.