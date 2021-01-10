В стране и мире Великобритания профинансирует вакцинацию для развивающихся стран на миллиард долларов Светлана Головина По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, решение принято с целью решения глобальной проблемы. © Фото: Patricio Murphy Keystone Press Agency Globallookpress Для проведения вакцинации от коронавируса в 92 развивающихся странах Великобритания привлекла финансирование в размере миллиарда долларов. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, средства позволят дополнительно профинансировать механизм COVAX AMC. «Это включает 548 миллионов долларов собственного вклада страны. Такая сумма позволит обеспечить миллиард доз вакцины для 92 развивающихся стран в этом году», - цитирует его ТАСС. Гутерриш отметил, что данное решение принято с целью решения глобальной проблемы. По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 3 379 103 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика