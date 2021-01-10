На юго-востоке Москвы произошел пожар в жилом доме

На юго-востоке Москвы в электрощитовой на первом этаже жилого дома произошел пожар.

Сообщение об инциденте на улице 6-я Кожуховская, дом 15 поступило на пульт пожарной охраны в 22.50 по московскому времени.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

«Всего было эвакуировано 45 человек, спасено семь. На месте развернут пункт временного размещения», - рассказал начальник управления МЧС по ЮВАО Николай Шестаков.

В ликвидации пожара участвовало 30 человек и семь единиц специальной техники.