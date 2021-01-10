СМИ: Трамп решил направиться к границе с Мексикой
Это будет второй раз, когда президент посетит регион реки Рио-Гранде.
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Действующий американский лидер Дональд Трамп 12 января совершит визит в Техас, чтобы принять участие в намечающемся у стены между Мексикой и Соединенными Штатами мероприятии. Это будет второй раз, когда президент окажется в районе данной территории.
В соответствии с планом, Трамп из техасского Харлингена на вертолете отправится в расположенный на границе город Мак-Аллен. Какого рода событие пройдет вблизи с мексиканской стеной в настоящее время не сообщается.
Соответствующую информацию предоставляет телеканал KVEO. Как утверждает медиа, путешествие главы государства уже начали подготавливать сотрудники спецслужб и правоохранительных органов США.