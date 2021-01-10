СМИ: Трамп решил направиться к границе с Мексикой

Действующий американский лидер Дональд Трамп 12 января совершит визит в Техас, чтобы принять участие в намечающемся у стены между Мексикой и Соединенными Штатами мероприятии. Это будет второй раз, когда президент окажется в районе данной территории.

В соответствии с планом, Трамп из техасского Харлингена на вертолете отправится в расположенный на границе город Мак-Аллен. Какого рода событие пройдет вблизи с мексиканской стеной в настоящее время не сообщается.

Соответствующую информацию предоставляет телеканал KVEO. Как утверждает медиа, путешествие главы государства уже начали подготавливать сотрудники спецслужб и правоохранительных органов США.