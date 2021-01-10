Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: Трамп решил направиться к границе с Мексикой

Анна Берестовая
03:23 10.01.2021
Это будет второй раз, когда президент посетит регион реки Рио-Гранде.
СМИ: Трамп решил направиться к границе с Мексикой
© Фото: shealah_craighead Keystone Press Agency Globallookpress

Действующий американский лидер Дональд Трамп 12 января совершит визит в Техас, чтобы принять участие в намечающемся у стены между Мексикой и Соединенными Штатами мероприятии. Это будет второй раз, когда президент окажется в районе данной территории.

В соответствии с планом, Трамп из техасского Харлингена на вертолете отправится в расположенный на границе город Мак-Аллен. Какого рода событие пройдет вблизи с мексиканской стеной в настоящее время не сообщается.

Соответствующую информацию предоставляет телеканал KVEO. Как утверждает медиа, путешествие главы государства уже начали подготавливать сотрудники спецслужб и правоохранительных органов США.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:17 В стране и мире
Болтон заверил, что Трамп не подаст в отставку
03:00 Армия
Видео
В Сирии российские военные медики провели осмотр школьников
01:32 В стране и мире
В США испугались масштабной вспышки COVID-19 после протестов
00:18 В стране и мире
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от соцсетей из-за «ненависти в интернете»
23:35 В стране и мире
В Новгородской области в интернате для инвалидов выявили вспышку коронавируса
Популярное
Популярное
Видео
Twitter навсегда заморозил аккаунт Трампа
Отряд кораблей Балтийского флота РФ зашел в сирийский порт Тартус
Ученые предложили сократить минуту до 59 секунд
Видео
«Где земля храбрецов, где свободных страна»: к каким последствиям привели беспорядки в Капитолии
СМИ установили личность «викинга», ведущего вперед «штурмовиков» Капитолия
Стало известно, как древним людям удалось превратить диких волков в собак
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.