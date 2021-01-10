Клинтон опубликовала ироничный пост о блокировке Трампа в Twitter
Политик провела параллель между настоящим временем и периодом президентской гонки 2016 года.
© Фото: face to face Instagram Globallookpress
Американский политик, кандидат в президенты Соединенных Штатов на выборах 2016 года от демократической партии Хиллари Клинтон сделала ироничную заметку в адрес действующего главы государства Дональда Трампа.
Клинтон репостнула свою запись в социальной сети Twitter, опубликованную четыре года назад, в которой предлагала удалить Twitter-аккаунт бывшего соперника в борьбе за президентский пост Трампа. К старому посту политик добавила знак галочки.
Ранее Twitter навсегда заблокировал страницу американского лидера Дональда Трампа, аргументировав такое решение соображениями безопасности и предотвращения призывов к насилию. Компания также обещала блокировать другие аккаунты, публикующие сообщения от лица Трампа.