Клинтон опубликовала ироничный пост о блокировке Трампа в Twitter

Американский политик, кандидат в президенты Соединенных Штатов на выборах 2016 года от демократической партии Хиллари Клинтон сделала ироничную заметку в адрес действующего главы государства Дональда Трампа.

Клинтон репостнула свою запись в социальной сети Twitter, опубликованную четыре года назад, в которой предлагала удалить Twitter-аккаунт бывшего соперника в борьбе за президентский пост Трампа. К старому посту политик добавила знак галочки.

Ранее Twitter навсегда заблокировал страницу американского лидера Дональда Трампа, аргументировав такое решение соображениями безопасности и предотвращения призывов к насилию. Компания также обещала блокировать другие аккаунты, публикующие сообщения от лица Трампа.