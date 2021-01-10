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В России ввели новый штраф для автомобилистов

Светлана Головина
02:47 10.01.2021
За неоплату проезда по платной дороге водителей легковушек ждет штраф 1 500 рублей.
В России ввели новый штраф для автомобилистов
© Фото: Zamir Usmanov Russian Look Globallookpress

В России с 10 января вводятся штрафы за неоплату проезда по платной автодороге. Дополнение в КоАП опубликованы на на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, для водителей легковых автомобилей штраф составит 1 500 рублей, для водителей автобусов и грузовиков - 5 000  рублей.

Отмечается, что оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления будут освобождены от ответственности и дело о нарушении прекращено.

Кроме того, если нарушение зафиксировано средствами фото- и видеофиксации несколько раз за сутки, то повторно владелец транспортного средства к ответственности привлекаться не будет.

Незадолго до этого стало известно, что с 1 марта 2021 года в России появится новый знак, предупреждающий автомобилистов о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения.

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