В России ввели новый штраф для автомобилистов

В России с 10 января вводятся штрафы за неоплату проезда по платной автодороге. Дополнение в КоАП опубликованы на на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, для водителей легковых автомобилей штраф составит 1 500 рублей, для водителей автобусов и грузовиков - 5 000 рублей.

Отмечается, что оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления будут освобождены от ответственности и дело о нарушении прекращено.

Кроме того, если нарушение зафиксировано средствами фото- и видеофиксации несколько раз за сутки, то повторно владелец транспортного средства к ответственности привлекаться не будет.

Незадолго до этого стало известно, что с 1 марта 2021 года в России появится новый знак, предупреждающий автомобилистов о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения.