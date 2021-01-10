В РФПИ заявили о 1,5 миллионах вакцинированных от COVID-19

Более 1,5 миллиона человек вакцинировались российским препаратом против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом “Спутник V”. Вакцина не вызывает сильной аллергии», - приводит ТАСС сообщение.

Ранее стало известно, что в 20-х числах января пройдут первые консультации Минздрава РФ с ВОЗ по вопросам применения вакцины от коронавируса «Спутник V».

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, была зарегистрирована в августе 2020 года.