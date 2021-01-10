Алжир первым из африканских государств зарегистрировал «Спутник V»

Вакцина «Спутник V», разработанная НИЦ имени Гамалеи при участии министерства обороны России, зарегистрирована в Африке. Об этом сказано в официальном аккаунте препарата в Twitter.

«Министерство фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало "Спутник V" 10 января», - говорится в сообщении.

В министерстве фармацевтической индустрии этой африканской страны добавили, что начнут прививать население в январе.

Ранее сообщалось, что вакцинация в Алжире будет бесплатной для всех граждан.

По последним данным, в стране выявлено более 102 тысяч случаев коронавируса, 2807 человек скончались.