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Алжир первым из африканских государств зарегистрировал «Спутник V»

Иван Линдеманн
23:31 10.01.2021
В министерстве фармацевтической индустрии этой африканской страны добавили, что начнут прививать население в январе.
Алжир первым из африканских государств зарегистрировал «Спутник V»
© Фото: Patricio Murphy Keystone Press Agency Globallookpress

Вакцина «Спутник V», разработанная НИЦ имени Гамалеи при участии министерства обороны России, зарегистрирована в Африке. Об этом сказано в официальном аккаунте препарата в Twitter.

«Министерство фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало "Спутник V" 10 января», - говорится в сообщении.

В министерстве фармацевтической индустрии этой африканской страны добавили, что начнут прививать население в январе.

Ранее сообщалось, что вакцинация в Алжире будет бесплатной для всех граждан.

По последним данным, в стране выявлено более 102 тысяч случаев коронавируса, 2807 человек скончались.

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