Более 90 миллионов человек заразились COVID-19 в мире

В мире число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом превысило 90 миллионов. Такие данные предоставил Университет Джонса Хопкинса, который суммирует информацию, предоставленную международными организациями, СМИ, федеральными и местными властями.

По последним данным, в мире зафиксировано 90 005 787 человек, заразившихся COVID-19. Больше всего инфицированных выявлено в США - 22 255 827 пациентов с коронавирусом. На втором месте стоит Индия - 10 450 284 человек с коронавирусной инфекцией, на третьем – Бразилия, где 8 075 998 заразились COVID-19.

Ранее в ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса, обнаруженные в Великобритании и Нигерии, не влияют на тяжесть заболевания. Их опасность заключается в том, что у них повышенная передаваемость.