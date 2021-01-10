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Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии актрисы

Анна Берестовая
02:27 10.01.2021
Анна сообщила, что близкие актрисы верят в лучшее.
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии актрисы
© Фото: Natalia Shakhanova Global Look Press

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна дала краткий комментарий относительно здоровья ее матери в ответ на вопрос о ее самочувствии. Девушка поделилась информацией с подписчиками в социальной сети Instagram.

«Моя мама очень тяжело болеет», - сообщила Анна.

Она добавила, что семья и близкие актрисы верят в лучшее и надеются победить болезнь.

Ранее в прессе распространилась информация о том, что Заворотнюк удалось победить заболевание, предположительно онкологического характера. Некоторые СМИ также утверждали, что почувствовавшая себя значительно лучше актриса готовится к восстановлению карьеры и возвращению на сцену и в кино.

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