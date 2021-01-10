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Генсек ООН назвал две главные проблемы отношений между странами

Ирина Киселенко
22:30 10.01.2021
В 2020 году он призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира и сосредоточиться на борьбе с COVID-19.
Генсек ООН назвал две главные проблемы отношений между странами
© Фото: pixabay.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что для установления режима прекращения огня во всем мире основным препятствием является дефицит доверия и деструктивные действия внешних сил, которые вмешиваются в конфликты. Об этом он сообщил в рамках мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН.

«Правда в том, что на нашем пути к миру и глобальному прекращению огня есть две основные сложности. Первая – недостаток доверия. Дефицит доверия – это препятствие, мешающее объединять людей, договариваться и останавливать конфликт. И вторая – деструктивные силы», - рассказал Гутерреш.

Он отметил, что сегодня в мире большая часть вооруженных конфликтов являются внутренними. Для примера Генсек привел ситуацию в Ливии, где решение конфликта сильно осложняют внешние силы.

«Нам необходимо обеспечить прекращение такого рода вмешательства государств, которые подрывают возможность сторон договориться», - подчеркнул Гетерреш.

По его словам, на сегодняшний момент важно единство Совета безопасности. Для преодоления разногласий крупным державам необходимо работать вместе для «налаживания некоего порядка в международной ситуации».

«Нам нужен сильный Совбез, который смог бы принимать решения и исполнять их с тем, чтобы объявляемые режимы прекращения огня соблюдались», - отметил генсек.

Он добавил, что в ряде ситуаций есть некоторый прогресс, например в Сирии. Там режим прекращения огня «более-менее держится несмотря на то, что ситуация далека от совершенной. И напротив, мы очень медленно движемся в вопросе политического решения».

В заключении он указал на Ливию, где смогли договориться о прекращении огня и достичь мирного соглашения в Судане.

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