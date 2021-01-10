Попова заявила о снижении числа заболевших COVID-19 за первую декаду 2021 года

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила о снижении числа заболевших коронавирусом за первую декаду 2021 года на 12%. При этом она отметила, что говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила в эфире канала «Россия 1».

«Говорить о стабилизации, конечно же, еще рано, но цифры следующие. Заболеваемость, если сравнивать первую декаду нового года и финальную прошедшего года, снизилось количество числа заболевших почти на 12%» - сообщила Попова.

Она добавила, что число госпитализированных также снизилось на 12%. Глава ведомства отметила, что заболеваемость значительно снизилась среди детей, однако высокие показатели сохраняются среди работников торговли и транспорта.

В последний день декабря 2020 года Анна Попова заявила, что обстановка по COVID-19 в стране нельзя назвать однозначно стабильной и отметила, что дальнейшее ее развитие напрямую зависит от соблюдения правил безопасности во время новогодних праздников.