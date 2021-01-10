Специалист рассказал, как «осовременить» пленочные фото и видео

Старые фотографии и видеозаписи пленочных времен можно перевести в цифровой формат, подкорректировать их цветовую гамму и сделать их выглядящими более современно. Для таких целей есть простые и доступные каждому приложения. Об этом рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

В работе со старыми фото пользователю поможет искусственный интеллект. С его помощью можно восстанавливать отсканированные материалы. Также старым изображениям сейчас, как сообщил специалист агентству «Прайм», несложно придать цвет.

Ранее эксперт из Роскачества объяснил, как можно, используя простой смартфон, снимать красивые и качественные фотографии. Для этого стоит помнить об окружающем фоне кадра и освещении на картинке. Кроме того, не следует бояться экспериментировать с различными возможностями камеры на устройстве.