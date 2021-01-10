Минздрав обсудит с ВОЗ использование «Спутника V» при ЧС
Первые консультации Минздрава РФ со Всемирной организацией здравоохранения по вопросам применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, пройдут в 20-х числах января. Об этом заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
«Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по заявке вакцины "Спутник V" на получение статуса разрешения для использования в чрезвычайных обстоятельствах пройдут в режиме онлайн в двадцатых числах января» - сообщил Глаголев в эфире канала «Россия-1».
Ранее журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели озвучил причины, которые могут служить основой для доверия вакцине «Спутник V». Он подчеркнул, что препарат успешно прошел все необходимые клинические испытания третьей фазы.