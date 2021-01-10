В России выявлен первый случай заражением британским штаммом COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России впервые обнаружили «британский» штамм коронавируса. Об этом она заявила в воскресенье.



Новый штамм COVID-19 был обнаружен у одного россиянина, который вернулся из Великобритании, сказала Попова в эфире канала «Россия-1».

Ранее ученые рассказали, что первый подтвержденный случай нового мутантного штамма COVID-19 был обнаружен в сентябре недалеко от Кентербери в штате Кент. Это подтвердили в ВОЗ.

Эксперты предполагают, что новый штамм, вероятно, был создан путем мутации внутри «иммуносупрессивного» человека в течение длительного периода времени. Доктор Джеффри Барретт, директор Инициативы по геномике COVID-19 в Институте Wellcome Sanger рассказал, что еще один случай был зарегистрирован в Лондоне в это же время.