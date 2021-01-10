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Онищенко объяснил, как подготовиться к рабочей неделе после праздников

Ирина Киселенко
20:31 10.01.2021
В течение первой рабочей недели внимательно следить за состоянием своего здоровья.
Онищенко объяснил, как подготовиться к рабочей неделе после праздников
© Фото: pixabay.com

В первую рабочую неделю нового года необходимо выспаться, следить за своим состоянием и не пытаться переделать разом накопившиеся дела после длинных выходных. Об этом рассказал бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Конечно же, все сегодня как минимум должны выспаться, а не продолжать практику затяжных застолий. Нужно возвращаться в привычный суточный ритм», - передает ТАСС слова врача.

Также людям с гипертоническими заболеваниями необходимо, как минимум в течение первой рабочей недели, внимательно следить за состоянием своего здоровья. По словам эксперта, нужно внимательно измерять давление, «измерять вы его должны так же (прилежно – прим.ред.), как и чистить зубы».

Он отметил, что не следует резко нагружать себя психологически и умственно, «стараться переделать все, понимая и чувствуя угрызения совести в том, что вы 10 дней все-таки провели, может быть, не в пользу своему бизнесу, своему делу, которому вы служите».

«Нормальное питание, нормальный сон. Не забыть про маски, гигиену рук и социальную дистанцию, потому что завтра и метрополитен, и весь городской транспорт, особенно в крупных мегаполисах, будет перегружен. Поэтому сегодня запаситесь и этими принадлежностями», - заключил Онищенко.

Ранее гастроэнтеролог назвала способы перехода на правильное питание после новогодних застолий. По мнению врача, не следует резко садиться на диету - восстановление режима приема пищи следует начать с регулярного завтрака. Гастроэнтеролог посоветовала выработать график приема пищи и строго его придерживаться – тогда организм быстрее восстановится. Следует употреблять меньше еды на ужин – именно на вечер зачастую приходятся праздничные застолья.

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