Обезопасить Перевал Дятлова: в России разрабают модули для экстремального туризма

Плато Маньпупуньер и гора Холодчахль, известная на весь мир как Перевал Дятлова, становятся одним из самых востребованных туристических маршрутов, но при этом и одни из самых опасных. После загадочно гибели тургруппы в 1959 году, Перевал стал местом притяжения туристов, желающих разгадать тайну этого места.

Здесь их ждут снежные бури, длящееся неделями, мороз до минус пятидесяти градусов, проливные дожди и низкие облака, сводящие видимость к нулю. В лесах снуют голодные хищники, которые не стесняются искать пропитание в палаточных лагерях.

Однако, по словам волонтера Валерии Шмидт, спрос значительно превышает предложение. Даже несмотря на отсутствие дорог – если что-то случится, на помощь придется вызывать вертолет.

Для безопасного путешествия в Перевал создаются специальные теплые модули. Такие небольшие домики – с печью, освещением, койками и системой оповещения SOS – можно доставить на Перевал с помощью Ми-8.

По словам разработчики модулей Дмитрия Кириллова, они доступны для всех туристов, желающих отправиться в экстремальное путешествие.

Цель Дмитрия Кириллова – создать единую систему мобильных комплексов.

На эти цели получен государственный гранд на сумму три миллиона рублей. По мнению специалистов, с такими модулям маршрут Перевал Дятлова – Маньпупуньер станет куда безопаснее.