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«Серьезная проверка на прочность»: Собянин высказался об уходящем годе

Анна Касаткина
00:15 01.01.2021
Мэр Москвы призвал помнить только хорошее, «а плохое пусть поскорее пройдет и забудется».
«Серьезная проверка на прочность»: Собянин высказался об уходящем годе
© Фото: Илья Питалев РИА Новости

Пандемия стала самой серьезной проверкой на прочность для нынешнего поколения москвичей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем новогоднем обращении.

«Пандемия стала самой серьезной проверкой на прочность для нынешнего поколения москвичей, и как не раз бывало: в трудную минуту мы сплотились, чтобы выдержать это испытание», – сказал градоначальник.

Собянин также поблагодарил медиков, социальных работников, транспортников, специалистов ЖКХ, волонтеров и «тысячи других незаметных героев», которые делают все, чтобы помочь пережить непростые времена.

Градоначальник призвал помнить только хорошее, «а плохое пусть поскорее пройдет и забудется».

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