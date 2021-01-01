«Серьезная проверка на прочность»: Собянин высказался об уходящем годе

Пандемия стала самой серьезной проверкой на прочность для нынешнего поколения москвичей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем новогоднем обращении.

«Пандемия стала самой серьезной проверкой на прочность для нынешнего поколения москвичей, и как не раз бывало: в трудную минуту мы сплотились, чтобы выдержать это испытание», – сказал градоначальник.

Собянин также поблагодарил медиков, социальных работников, транспортников, специалистов ЖКХ, волонтеров и «тысячи других незаметных героев», которые делают все, чтобы помочь пережить непростые времена.

Градоначальник призвал помнить только хорошее, «а плохое пусть поскорее пройдет и забудется».