СК возбудил дело после смертельного ДТП с автобусами в Башкирии

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту столкновения двух маршрутных микроавтобусов, в результате которого погибли два ребенка и пострадали еще 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

Отмечается, что дело возбуждено по 3 пункту 238 статьи УК РФ - «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Столкновение микроавтобусов произошло на 36-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит. По данным СК, погибли 6-летний мальчик и 14-летняя девочка. Одиннадцать пострадавших госпитализированы – среди них четверо детей.

Ранее в Башкирии произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Погибли двое детей и 35-летняя женщина, девять человек находятся в состоянии средней тяжести.