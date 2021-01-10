Подозреваемый в ограблении банка в Петербурге объяснил свои действия

Подозреваемый в совершении ограбления банка на Сенной площади Санкт-Петербурга заявил о том, что хотел помочь своей семье. Об этом сообщили в пресс-службе городских судов города.

По данным ГУМВД России, 4 января мужчина ворвался в здание банка и, угрожая оружием, похитил валюту на сумму около миллиона рублей, после чего скрылся.

Позже 30-летнего мужчину задержали в Сочи. Как сообщается, совершивший уголовное преступление является уроженцем Хабаровского края. В его отношении было возбуждено уголовное дело о разбое.