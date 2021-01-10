В стране и мире Глава Ненецкого АО заразился коронавирусом Алексей Курильченко Юрий Бездудный будет проходить лечение дома. © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости У главы Ненецкого автономного округа было выявлено заражение коронавирусной инфекцией. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. «Дорогие друзья, сегодня получил положительный тест на ковид. Чувствую себя удовлетворительно, лечусь пока дома» - сообщил глава округа. Бездудный также отметил, что он будет продолжать работать удаленно, несмотря на болезнь. По его словам, уже запланирована «планерка» в режиме онлайн-конференции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика