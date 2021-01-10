Глава Ненецкого АО заразился коронавирусом
Юрий Бездудный будет проходить лечение дома.
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У главы Ненецкого автономного округа было выявлено заражение коронавирусной инфекцией. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Дорогие друзья, сегодня получил положительный тест на ковид. Чувствую себя удовлетворительно, лечусь пока дома» - сообщил глава округа.
Бездудный также отметил, что он будет продолжать работать удаленно, несмотря на болезнь. По его словам, уже запланирована «планерка» в режиме онлайн-конференции.