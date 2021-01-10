Выдвинута версия причины пожара под Псковом с пятью погибшими

Причиной пожара в деревенском доме в Псковской области, где погибли пять человек, могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом передает СУСК по региону.

Вечером девятого января поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном в деревни Еремкино Великолукского района Псковской области.

Строение жилого дома полностью выгорело. Общая площадь пожара составила 77 квадратных метров. В результате трагедии, погибло пять человек.