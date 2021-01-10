В Краснодаре надувная крыша спорткомплекса сложилась из-за снегопада

В Краснодаре началась расчистка и восстановление крыши спорткомплекса «Екатеринодар» от снега. По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю надувной купол здания был сложен по решению владельца. Но впоследствии оказалось, что на самом деле он был поврежден.

На место происшествия были направлены пожарные подразделения, которые установили, что в здании в момент спуска крыши никто не находился, и что пострадавших или погибших соответственно нет.

По основной версии, крыша была спущена «по технологическим причинам». Однако в администрации города признали, что купол сложился по причине большого количества налипшего на него мокрого снега. В настоящий момент ведутся работы по расчистке и восстановлению крыши.