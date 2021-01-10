Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии
Исполнявший обязанности президента политик набирает 79% голосов.
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
На выборах президента Киргизии лидирует Садыр Жапаров, которые ранее исполнял обязанности президента республики после того, как Сооронбай Жээнбеков покинул свой пост. По данным ЦИК, после обработки 81% бюллетеней Жапаров набирает 79% голосов.
В центре Бишкека уже установили аппаратуру для проведения концерта в честь Жапарова. Там дежурит полиция, на место прибыли журналисты и сторонники политика.
Одновременно с выборами президента Киргизии был проведен референдум по выбору формы правления. По данным ЦИК республики, явка составила 33,08% избирателей – голосование признано состоявшимся.