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Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии

Алексей Курильченко
18:21 10.01.2021
Исполнявший обязанности президента политик набирает 79% голосов.
Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

На выборах президента Киргизии лидирует Садыр Жапаров, которые ранее исполнял обязанности президента республики после того, как Сооронбай Жээнбеков покинул свой пост. По данным ЦИК, после обработки 81% бюллетеней Жапаров набирает 79% голосов.

В центре Бишкека уже установили аппаратуру для проведения концерта в честь Жапарова. Там дежурит полиция, на место прибыли журналисты и сторонники политика.

Одновременно с выборами президента Киргизии был проведен референдум по выбору формы правления. По данным ЦИК республики, явка составила 33,08% избирателей – голосование признано состоявшимся.

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