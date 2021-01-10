Военные кинологи начали подготовку к АрМИ-2021

Военные кинологи Восточного военного округа приступили к подготовке к отборочным соревнованиям конкурса «Верный друг» Армейских международных игр.

По словам самих кинологов, самый сложный эта подготовки – преодоление полосы препятствий, так как серьезную физическую нагрузку получает и инструктор, и собака.

Армейские международные игры 2021 года пройдут в период с 22 августа по 4 сентября. В ходе Игр планируется провести 34 международных конкурса с максимальным расширением географии их проведения. Возможность проведения конкурсов рассматривают около 20 государств.