После праздников школы и детские сады Подмосковья начнут работу в очном режиме

Губернатор Московской области поручил перевести школьные учреждения и детские сады на работу в очном режиме с 11 января 2021 года, передает издание «360».

Во всех образовательных учреждениях необходимо будет продолжать придерживаться правил безопасности. Меры безопасности будут сохранены до 1 января 2022 года.

Учителям необходимо носить маски во время индивидуальной работы с учениками. Работники пищеблоков должны быть не только в масках, но и в перчатках.

Если в классе заболели более 20% учеников, то класс переходит на двухнедельное дистанционное обучение. Всю школу отправляют на дистанционный режим при заболевании 30% школьников.