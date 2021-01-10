Умер советник президента по рекламе медиахолдинга «Красная звезда» Андрей Балашов. Его не стало 9 января на 63-м году жизни.

Андрей Балашов был очень чутким и понимающим руководителем, настоящим профессионалом с большой буквы. Получил образование в Институте нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, а после продолжил обучение в ФПК Академии внешней торговли. Стажировался в Шотландии.

Карьеру Андрей Балашов начал в Научно-исследовательском конъюнктурном институте МВЭС СССР. Позже занимал руководящие посты в крупнейших международных компаниях. Балашов был безгранично предан своей профессии и никогда не останавливался на достигнутом. Большую часть карьеры посвятил работе на телевидении.

До 1997 года занимал пост директора по продажам The Walt Disney Company. В начале 2000 годов практически с нуля создал коммерческую дирекцию Первого канала, а позже был назначен генеральным директором Коммуникационной группы «Максима» (подразделение АФК «Система»).

В июне 2018 года Балашов пришел в медиахолдинг «Красная звезда». За время работы при его непосредственном участии в компании произошли существенные изменения. Он навсегда останется в наших сердцах не только грамотным, смелым и эффективным управленцем, но и очень добрым, немного сентиментальным и проницательным человеком.

Коллектив медиахолдинга «Красная звезда» скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Андрея Балашова.