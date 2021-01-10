Турпоток в Сочи в новогодние праздники вырос до 270 тысяч человек

В Сочи поток туристов в новогодние праздники в 2021 году побил показатели прошлого года. Об этом сообщает администрация города.

По сообщению властей, «общий туристический поток на курорте за десять дней новогодних и рождественских праздников 2021 года оценивается на уровне 270 тысяч человек, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года».

Всего показатель в горном кластере составил 146 тысяч гостей. Максимально пиковая нагрузка была четвертого января, когда в Сочи было свыше 110 тысяч туристов.



Ранее стало известно, что аэропорт Сочи был заполнен после новогодних каникул. Очереди оказались не только внутри, но и снаружи здания. Люди стояли плотно друг к другу и не соблюдали меры социальной дистанции речь. Многие рейсы были задержаны.