Стена Уральского техникума обрушилась при сносе

В Екатеринбурге при сносе обрушилась стена здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума, построенного в 1929 году. О пострадавших не сообщается.

По неподтвержденным данным, при обрушении поврежден забор-ограждение. Линия электропередач не пострадала. На данный момент рабочие прекратили работу.

Снос здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума начался 4 января. По данным издания «Коммерсант», представители общественных организаций выступали против демонтажа – они заявляли о наличии документов, которые доказывают принадлежность здания к списку объектов культурного наследия. Приостановить работы по сносу здания рекомендовала и мэрия города.