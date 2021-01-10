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Эксперт назвал главный риск при использовании ваучеров на авиаперелеты

Егор Левин
16:35 10.01.2021
Как сказал Олег Пантелеев, самые большие риски связаны с возможным прекращением деятельности авиакомпаний, а не с возможной доплатой за полет.
Эксперт назвал главный риск при использовании ваучеров на авиаперелеты
© Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев разъяснил «Звезде» ситуацию с ваучерами на авиаперелеты, которые остались на руках у путешественников, чьи рейсы были отменены из-за пандемии. По словам специалиста, использовать их сейчас будет самым верным решением.

«Лучше совершить полет, не откладывая в долгий ящик. Цены сейчас привлекательные, путешествие вполне возможно, плюс уже не столь жесткие условия перелетов из-за пандемии», - сказал он.

Пантелеев отметил, что не стоит исключать доплат за путешествие по ваучеру, если для него будет выбран один из пиковых периодов спроса, но самый большой риск, по его словам, связан все же с тем, что ваучер может потерять свою ценность, если авиакомпания прекратит оказание своих услуг из-за тяжелой финансовой ситуации.

«Гораздо большие риски связаны именно с прекращением деятельности, а не с возможной доплатой за полет», - заявил специалист.

Между тем, власти Венесуэллы заявили о готовности возобновить полеты в Россию, а Таиланд вернул безвизовый режим для российских туристов. Однако пребывающим все так же необходимо соблюсти двухнедельный карантин.

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