Путин обсудил вопросы вопросы нагорно-карабахского урегулирования на совещании

Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорно-карабахского урегулирования. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Владимир Путин отметил, что обеспечение мирного процесса в нагорно-карабахском урегулировании и ситуация, связанная с Южным Кавказом, является вопросом «совершенно конкретным, международного характера».

Также обсуждался вопрос обеспечения безопасности в новогодние праздники.

В совещании приняли участие секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин.

По инициативе Владимира Путина 11 января в Москве состоятся трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.