В стране и мире В Краснодаре из-за снегопада отменен 21 авиарейс Алексей Курильченко Десять самолетов отправлено на запасные аэродромы. © Фото: alinaboyko_23krd, instagram Аэропорт Краснодара ограничил прием самолетов из-за усиления снегопада. В пресс-службе сообщили об отмене 21 рейса, 10 самолетов отправлено на запасные аэродромы. Службы приступили к очистке взлетной полосы от снега. «Аэропорт Краснодара ограничил прием воздушных судов до 17:00 в связи с усилением осадков» - говорится в сообщении. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, возможно образование гололедицы и ухудшение видимости на дорогах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика