В Краснодаре из-за снегопада отменен 21 авиарейс
Десять самолетов отправлено на запасные аэродромы.
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Аэропорт Краснодара ограничил прием самолетов из-за усиления снегопада. В пресс-службе сообщили об отмене 21 рейса, 10 самолетов отправлено на запасные аэродромы. Службы приступили к очистке взлетной полосы от снега.
«Аэропорт Краснодара ограничил прием воздушных судов до 17:00 в связи с усилением осадков» - говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, возможно образование гололедицы и ухудшение видимости на дорогах.