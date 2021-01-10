Референдум по выбору формы правления в Киргизии признан состоявшимся

В Киргизии состоялся референдум по выбору формы правления. По данным ЦИК республики, явка составила 33,08% избирателей. В комиссии отметили, что в референдуме приняли участие 1 178 656 человек по состоянию на 15:00 по московскому времени – голосование закончится через два часа.

На референдуме гражданам Киргизии предложено выбрать один из трех вариантов – «президентская форма правления», «парламентская форма правления» и «против всех». Голосование будет считаться состоявшимся при условии, если в нем примут участие более 30% избирателей.

Параллельно с референдумом в республике проходят выборы главы государства. Занимавший эту должность Сооронбай Жээнбеков сложил свои полномочия после протестов в октябре 2020 года. На пост главы республики претендуют 17 кандидатов.