Песков опроверг слухи о вакцинации Путина от COVID-19
Ранее в Сети появилась информации о том, что Путин якобы был вакцинирован 5 января.
© Фото: Alexei Nikolsky, Kremlin Pool, Globallookpress
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что Владимир Путин уже мог быть вакцинирован от COVID-19.
«Нет. Это не соответствует действительности», - приводит радиостанция «Говорит Москва» слова Дмитрия Пескова.
Пресс-секретарь президента также добавил, что о своей вакцинации российский лидер сообщит сам.
Информация о том, что Путин якобы был вакцинирован от COVID-19 5 января, была распространена в ряде Telegram-каналов.