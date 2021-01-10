Песков опроверг слухи о вакцинации Путина от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что Владимир Путин уже мог быть вакцинирован от COVID-19.

«Нет. Это не соответствует действительности», - приводит радиостанция «Говорит Москва» слова Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента также добавил, что о своей вакцинации российский лидер сообщит сам.

Информация о том, что Путин якобы был вакцинирован от COVID-19 5 января, была распространена в ряде Telegram-каналов.