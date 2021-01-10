Двое пострадавших в смертельном ДТП с автобусами в Башкирии находятся в тяжелом состоянии

В Башкирии состояние двух пострадавших в результате аварии с автобусом врачи оценивают как тяжелое, девять человек находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.

«Девять пострадавших находятся в средней степени тяжести, еще двое, в том числе, несовершеннолетний, - в тяжелом», - сказала собеседница агентства.

В ДТП погибли двое детей, 7-летняя девочка и 8-летний мальчик, находившиеся в Hyundai, а также 35-летняя пассажирка Mitsubishi. Водителя Hyundai 35 лет и его пассажирку госпитализировали. Также в больнице находятся трое несовершеннолетних пассажиров Mitsubishi - мальчики 3, 8 и 12 лет.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данному ДТП начали проверку.