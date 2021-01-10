В Петербурге родители выбросили ребенка из окна во время пожара

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции спасли ребенка, которого родители выбросили во время пожара. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возгорание произошло вечером 9 января на Будапештской улице. На момент прибытия правоохранителей наблюдалось сильное задымление в подъезде.

Уточняется, что в ходе произошедшего трехлетней девочке в одной из квартир стало плохо, из-за чего было принято решение о ее незамедлительной эвакуации.

«Заместитель начальника УМВД России по Фрунзенскому району города Санкт-Петербурга Александр Кузякин и врио заместителя начальника 5-го отдела полиции Алексей Малкин растянули под окном дома плед, сброшенный родственниками, и поймали малышку», - цитирует «МВД Медиа» Волк.

На данный момент здоровью ребенка ничего не угрожает.