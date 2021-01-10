Путин обсудил с Макроном предстояющую встречу лидеров РФ, Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



По инициативе Владимира Путина 11 января в Москве состоятся трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Наряду с общим мероприятием планируются отдельные переговоры Путина с каждым из участников встречи. В ходе переговоров стороны обсудят вопросы актуальной новостной повестки.

Одной из тем, которых они коснутся, станет ход урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и обсуждение дальнейших шагов, которые необходимо предпринять, в связи с этим.

Ранее Путин, Пашинян и Алиев ранее подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.