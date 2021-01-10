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«Мы совершили ошибку»: мать упавшей в ледяную воду на тюбинге девочки рассказала о случившемся

Алексей Курильченко
16:30 10.01.2021
Женщина не успела поймать девочку во время катания с горки.
© Видео: instagram, vasilica_vkusnyashkina © Фото: schelk_city, ВКонтакте

Жительница Подмосковья рассказала о том, как ее дочь вылетела с горки во время катания на тюбинге и упала в реку Клязьму. Об этом мать девочки рассказала в Instagram.

«Мы совершили ошибку – думали, что дети не доедут до реки. Я стояла внизу горки и ловила детей. Юстина пролетела мимо меня с огромной скоростью – я пыталась поймать ее, но это оказалось невозможным. Моя трехлетняя дочь оказалась в ледяной воде» - рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что на одном и том же месте на набережной Серафима Саровского двое детей упали в воду во время катания на тюбингах. На выручку пришли находившиеся поблизости взрослые.

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