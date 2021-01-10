Эксперт назвал главный фактор, влияющий на подорожание авиаперелетов

Россиян, планирующих зарубежные путешествия, заботит вопрос возможного роста цен из-за всех имеющих место противовирусных ограничений. На вопрос о том, будет ли это происходить, «Звезде» ответил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Он заявил, что достоверные долговременные прогнозы в настоящее время сделать невозможно, но описал ситуацию, от которой рост цен может зависеть.

«Динамика цен зависит от баланса между спросом и предложением и от факторов, напрямую на спрос влияющих. Пока на рынке неблагоприятная ситуация из-за второй волны пандемии и активных перемещений нет. В этот период интенсивный рост цен маловероятен. С апреля начинается рост спроса не перелеты, и, если к этому моменту вторая волна стабилизируется, можно ожидать интенсивный рост интереса к внутрироссийским перелетам. Возможно, что это приведет к росту тарифов, но лишь по сравнению с 2020 годом», - прокомментировал Пантелеев.

Он подчеркнул, что главным фактором, который может повлиять на значительное подорожание, остается возможность банкротства авиакомпаний.

«Если большое их количество будет вынуждено прекратить свою деятельность, это, в отсутствие конкуренции, уже может привести к существенному росту цен на авиабилеты», - заявил глава «АвиаПорта».

Ранее СМИ сообщали о снижении стоимости на перелеты по России с 25 декабря по 10 января. Как сообщалось, она будет на 14-17% ниже, чем в этот же период годом ранее.