Названа возможная причина пожара в тюменском пансионате

Причиной пожара в частном пансионате под Тюменью могло стать нарушение правил эксплуатации печного оборудования. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Пожар начался с бани, затем перекинулся на другие дворовые постройки и дом, где проживали люди. В сгоревшем дотла здании спасатели обнаружили тела погибших - четверых мужчин и трех женщин.

Ранее сотрудники Следственного комитета России задержали владелицу частного пансионата для престарелых. Женщина ввела в заблуждение спасателей, работавших на вызове, не назвав им точное число находившихся в доме людей.