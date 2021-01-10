«Снежный вызов»: в Испании из-за снегопадов погибли четыре человека

В Испании не могут справиться с последствиями небывалых снегопадов и морозов. В некоторых районах страны температура упала до аномально низких значений – столбики термометров показывал невиданные -35 градусов.

Местные СМИ сообщили о гибели четырех человек из-за непогоды. В Мадриде отменены сотни авиарейсов. Отменен также один из матчей футбольного чемпионата – автомобили команды «Райо Вальекано» заглохли на трассе.

Власти Испании призвали жителей не выходить на улицу без крайней необходимости. Однако жители Мадрида нарушили запрет и устроили массовую игру в снежки. Разгонять нарушителей приехала полиция.