«Снежный вызов»: в Испании из-за снегопадов погибли четыре человека
Власти страны не могут справиться со стихией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Arturo Rosas, Keystone Press Agency, Globallookpress
В Испании не могут справиться с последствиями небывалых снегопадов и морозов. В некоторых районах страны температура упала до аномально низких значений – столбики термометров показывал невиданные -35 градусов.
Местные СМИ сообщили о гибели четырех человек из-за непогоды. В Мадриде отменены сотни авиарейсов. Отменен также один из матчей футбольного чемпионата – автомобили команды «Райо Вальекано» заглохли на трассе.
Власти Испании призвали жителей не выходить на улицу без крайней необходимости. Однако жители Мадрида нарушили запрет и устроили массовую игру в снежки. Разгонять нарушителей приехала полиция.