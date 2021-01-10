«Жидкое стекло» удалось обнаружить исследователям из Германии

Ученые из немецкого университета Констанца выявили новое состояние вещества - жидкое стекло. Совершить открытие удалось посредством эксперимента.

Оказалось, что уникальное состояние - следствие необычного поведения молекул твердого тела: в то время, как обычный его переход из жидкого состояния сопровождается выстраиванием молекул в одну линию и образованием кристаллического узора, в случае с экспериментом немецких ученых молекулы двигались, но при этом не вращались. Объяснить, чем вызвана особенность, исследователи не смогли. Об этом сообщает ФАН.

Ученые уверены, что их исследование позволит получить новые данные и лучше понять физику твердых тел. По их мнению, проведенная работа будет иметь большое значение для понимания образования жидких кристаллов.